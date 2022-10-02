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Илон Маск презентовал человекоподобного робота

Источник:
ТАСС
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал человекоподобного робота Optimus. Он пообещал поставить производство роботов на поток, чтобы они вместо человека смогли выполнять монотонную и опасную работу.

На мероприятии мероприятия «День искусственного интеллекта в Tesla» (Tesla AI Day) прототип робота вышел на сцену и помахал присутствующим в зале. Затем Маск показал видео, на котором робот перетаскивает коробку и поливает цветы.

Глава Tesla отметил, что «предстоит еще много работы, чтобы улучшить Optimus и испытать его». По его славам, робот будет совершенным через 5-10 лет. «Я думаю, Optimus станет невероятным через пять или 10 лет, просто сногсшибательным», — цитирует ТАСС Маска.

Робот будет использовать разработанные Tesla компоненты, в том числе аккумуляторную батарею, которая установлена на его туловище, систему чипов, а также приводы для управления конечностями. При этом в нем будет установлена система автопилота, которая используется на электромобилях Tesla.

Американский предприниматель сообщил, что робот будет стоить менее 20 тысяч долларов. Optimus будет ростом с человека, сможет поднимать вес порядка 20 килограммов и помогать человеку с выполнением повседневных задач, например, ходить в магазин.

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