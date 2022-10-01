Глава МОК обозначил условие возвращения россиян

Российским спортсменам, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, нужно разрешить участие в международных соревнованиях, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Российские спортсмены, конечно, войну не начинали. Те, кто дистанцировался от властей, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают войну, к участию в соревнованиях. Но это непросто», — сказал Бах в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Бах отметил, что некоторые правительства самостоятельно принимают решения о санкциях по отношению к российским спортсменам.

«Некоторые правительства самостоятельно приняли решение отказывать в визах российским спортсменам, даже если они допущены к соревнованиям. Другие в отместку запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами. Более того, в некоторых странах они не чувствуют себя комфортно, им не гарантирована безопасность», — сказал он.

В конце февраля МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям, лишь некоторые разрешили спортсменам выступать в нейтральном статусе.