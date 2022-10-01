НАВЕРХ

Глава МОК обозначил условие возвращения россиян

Источник:
Sibnet.ru
714 2
Фото: Presidential Executive Office of Russia / CC BY 4.0

Российским спортсменам, которые не поддерживают спецоперацию на Украине, нужно разрешить участие в международных соревнованиях, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Российские спортсмены, конечно, войну не начинали. Те, кто дистанцировался от властей, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают войну, к участию в соревнованиях. Но это непросто», — сказал Бах в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Бах отметил, что некоторые правительства самостоятельно принимают решения о санкциях по отношению к российским спортсменам.

«Некоторые правительства самостоятельно приняли решение отказывать в визах российским спортсменам, даже если они допущены к соревнованиям. Другие в отместку запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами. Более того, в некоторых странах они не чувствуют себя комфортно, им не гарантирована безопасность», — сказал он.

В конце февраля МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям, лишь некоторые разрешили спортсменам выступать в нейтральном статусе.

Еще по теме
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
info.sibnet.ru
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
06.09.2022 10:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль объяснил перенос осеннего призыва на ноябрь
Законопроект об отсрочке для многодетных отцов внесен в Госдуму
США ввели новые санкции против России
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
53
США предостерегли Россию от применения ядерного оружия
41
Путин согласился вести с Украиной переговоры на новых условиях
33
Повреждения на нитках «Северного потока» посчитали беспрецедентными
33
Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»
25
Зеленский отказал России в праве владеть ядерным оружием