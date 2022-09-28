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Военная мобилизация

Экс-футболист сборной России получил повестку

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший полузащитник сборной России, а также клубов «Локомотив», «Спартак» и «Эвертон» Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат, сообщил его отец и футбольный тренер Ринат Билялетдинов.

«Он проходил службу по спортивной линии больше 19 лет назад, когда играл в юношеской сборной. Давно было, приходила разнарядка, принимал присягу. Всю службу проходил по спортивной направленности», — цитирует Билялетдинова-старшего издание Sport24.

Билялетдинов уточнил, что его сын фактически не служил в армии и не участвовал в боевых действиях. Футбольную карьеру он завершил в 2018 году, сейчас ему 37 лет.

Динияр Билялетдинов является бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. В «Локомотиве» он также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Тема: Военная мобилизация
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