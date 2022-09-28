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Рекламным звонкам установят лимит

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам, в рамках которого у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии», — уточнил министр.

Ранее депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки. Согласно документу, предлагается увеличить штрафы до 80 тысяч рублей для исполнителей, до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей.

Кроме того, фракция предлагает ввести штрафы за распространение навязчивой телефонной рекламы финансовых услуг при условии манипуляции данными об итоговой стоимости такой услуги — до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 1,6 миллиона рублей для юридических лиц.

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Топ комментариев

ecima

Зеленский забыл, какое государство в истории использовало ядерное оружие по прямому назначению. США Август...

жизнилюб

пусть свою память расшевелит..и вспомнит кто в мире первым применил ядер.оружие...и кому не стоит доверять...потому...

GammiPluh

Да какая разница что кукла говорит, всем плевать на него

pepelmetal

А Россия отказала в праве украине владеть несколькими областями