Рекламным звонкам установят лимит

Минцифры подготовило законопроект по спам-звонкам, в рамках которого у компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии», — уточнил министр.

Ранее депутаты от ЛДПР подготовили законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки. Согласно документу, предлагается увеличить штрафы до 80 тысяч рублей для исполнителей, до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 1 миллиона рублей.

Кроме того, фракция предлагает ввести штрафы за распространение навязчивой телефонной рекламы финансовых услуг при условии манипуляции данными об итоговой стоимости такой услуги — до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 1,6 миллиона рублей для юридических лиц.