ФМБА рассказало о закупке калия йодида

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России закупит препараты калия йодида в плановом порядке, препарат предназначен для профилактики в сулояих радиоактивного загрязнения.

ФМБА планирует закупить препараты на 4,85 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.

«Данная закупка размещена в рамках удовлетворения плановых потребностей предприятия на 202З-2024 год. Закупка является ежегодной и носит плановый характер», — сообщила ТАСС пресс-служба агентства.

Согласно медицинским рекомендациям, чтобы воспрепятствовать накоплению радиоактивного йода в щитовидной железе при ядерном взрыве ее блокируют приемом большой дозы препарата нерадиоактивного йода. При этом важна правильная дозировка и время приема препарата, чтобы вред от препарата йода не превысил возможный вред от облучения радиацией.