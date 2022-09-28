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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский отказал России в праве владеть ядерным оружием

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, поскольку Москва, по его мнению, не способна гарантировать безопасность мира.

«Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, потому что она не способна гарантировать безопасность мира», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По его мнению, «Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС», что, как он считает, «является дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».

Зеленский в феврале, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что Киев может пересмотреть обязательства по Будапештскому меморандуму, который предусматривал отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что появление даже тактического ядерного оружия у Украины означает стратегическую угрозу для России.

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