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Космический корабль впервые протаранил астероид

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф, чтобы оценить защиту Земли от потенциально опасных космических объектов. Трансляция события велась на сайте NASA.

Зонд в момент столкновения двигался со скоростью около 24 тысяч километров в час. После удара трансляция с него прервалась. Диморф — астероид, не представлявший опасности для нашей планеты, его размеры оцениваются в 160 метров.

По замыслу ученых, в ходе эксперимента курс астероида будет скорректирован, а его скорость незначительно уменьшится. Последствия тарана зафиксируют с помощью спутника Light Italian Cubesat Итальянского космического агентства.

Если эксперимент завершится успехом, ученые получат инструмент, который в будущем позволит защититься от опасных астероидов. Так, столкновение Земли и астероида диаметром около 300 метров в диаметре по ущербу может быть равно взрыву атомной бомбы.

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