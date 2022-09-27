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Дешевая водка снова подорожает

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: C Watts / CC BY 2.0

Минфин предложил повысить в 2023 году минимальную цену на водку в рознице до 281 рублей за 0,5 литра, на коньяк — до 517 рублей.

Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая — с 284 до 304 рублей, на коньяк — отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая — с 391 до 419 рублей, говорится в проекте приказа.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года предлагается на уровне 229 рублей против 214 рублей в настоящее время, оптовая — 238 рублей против 222 рубля за полулитра.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года для борьбы с теневым производством.

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Экономика #Торговля
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