Российская фигуристка Камила Валиева, оказавшаяся в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине, представила на контрольных прокатах произвольную программу, посвященную этим событиям. Выбор темы вызвал недоумение у спортивных журналистов.

Новая произвольная Валиевой поставлена под трек китайского композитора Вэй Сяоханя Truman Sleeps. Она посвящена ситуации на Олимпийских играх, когда объявили о ее положительной допинг-пробе.

«Главное — пронести свою историю через программу. Мне кажется, это удалось. Над постановкой работали с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) и Этери Георгиевной (Тутберидзе), как обычно. Они спросили заранее — хочу ли я трогать эту тему. Ее можно и нужно проживать. Я согласилась», — комментировала фигуристка.

«Произвольная Валиевой совершенно очевидно ориентирована на внутрироссийскую публику, где допинг не преступление и вообще руки прочь от ребенка. В любой другой стране программа, сдается мне, имела бы все шансы быть освистанной», — высказалась журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

«Зачем тренерский штаб насильно возвращает девочку в пекинский ад и заставляет эксплуатировать данную тему? Зачем эти фрагменты новостей в начале и капюшон в конце? У вас еще идет разбирательство. Ради чего? Вы же ее оставили в тот момент на растерзание, вы не проводили и она в ужасе пробегала микст и вы же швыряете ее в это снова. Недоумение. Просто недоумение», — задался вопросами заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

Валиева вместе с другими фигуристами завоевала золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. После выяснилось, что в ее пробе, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружили запрещенное вещество. Дело расследовало Российское антидопинговое агентство, 14 сентября стало известно о его завершении. Слушания пройдут в сентябре или октябре этого года.