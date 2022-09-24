Россия применила Ту-214Р против украинских объектов

Российские военные впервые использовали для вскрытия украинских военных объектов самолет-разведчик Ту-214р. На вооружении российской армии находятся два таких разведывательных комплекса.

Такой самолет может оперативно определять и передавать в наземные командные пункты координаты военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи.

Ту-214р оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения.

Военная машина создана на Казанском авиационном производственном объединении на базе гражданского лайнера Ту-214. Из открытых источников известно, что один Ту-214Р принимал участие в специальной операции в Сирии.