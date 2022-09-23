Резко похолодает в Новосибирске

Холодная воздушная масса принесет в Новосибирск дожди и ухудшение погоды, в том числе отрицательные температуры по ночам, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
«Начинается вторжение холодной воздушной массы. В субботу будет сухо. Температура ночью составит 5-7 градусов тепла, днем — 17-19 градусов тепла. В воскресенье днем небольшой дождь. Температура ночью составит 6-8 градусов тепла, а днем — 16-14 градусов тепла», — сказала Виноградова.
По ее словам, основной холод придет в понедельник. Будет дождливо, ветрено до 11 метров в секунду. Температура ночью составит 2-4 градуса тепла, а днем только 6-8 градусов.
«Начало недели ожидается холодным с отрицательными ночными температурами и дневными не выше 10-14 градусов тепла. Нужно готовится к холодам», — сказала она.
vladik81дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)
UynachalnicaСейчас "поймут, что происходит", и организуют бронь на всю оставшуюся жизнь!
pkv84Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...
Denis CENTRЕщё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...