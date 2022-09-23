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Резко похолодает в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодная воздушная масса принесет в Новосибирск дожди и ухудшение погоды, в том числе отрицательные температуры по ночам, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Начинается вторжение холодной воздушной массы. В субботу будет сухо. Температура ночью составит 5-7 градусов тепла, днем — 17-19 градусов тепла. В воскресенье днем небольшой дождь. Температура ночью составит 6-8 градусов тепла, а днем — 16-14 градусов тепла», — сказала Виноградова.

По ее словам, основной холод придет в понедельник. Будет дождливо, ветрено до 11 метров в секунду. Температура ночью составит 2-4 градуса тепла, а днем только 6-8 градусов.

«Начало недели ожидается холодным с отрицательными ночными температурами и дневными не выше 10-14 градусов тепла. Нужно готовится к холодам», — сказала она.

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Жизнь #Гео #Новосибирск
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