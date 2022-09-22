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Норильчане слепили первых снеговиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/zhitvnorilske

Жители Норильска после выпадения первого снега в сентябре налепили снеговиков и опубликовали фотографии.

Жители района Талнах Норильска в местном телеграм-канале опубликовали фотографии снеговиков. В городе выпал первый снег.

По данным синоптиков, в четверг в Норильске дождь, мокрый снег, видимость 2-4 километра. Ветер южный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит от ноля до плюс 5 градусов.

Самый северный крупный город мира Норильск считается суровым местом для проживания — экстремальные морозы, затяжные метели и полярные ночи. В Норильске проживают 180 тысяч человек, 26% которых — сотрудники «Норникеля».

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Жизнь #Природа #Красноярск
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