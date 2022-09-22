Minecraft получит бесплатные образовательные карты

Microsoft обратила внимание на образовательный потенциал Minecraft и создала отдельный пак карт Education Edition, направленный на обучение пользователей. Компания приступила к сотрудничеству с BBC, чтобы добавить биомы северного полюса и рассказать о климатических изменениях на Земле.

Партнерство Minecraft с BBC Earth даст игрокам возможность испытать аутентичный опыт самых отдаленных сред обитания на планете, сообщила Эллисон Мэтьюз, глава Minecraft: Education Edition в новостном разделе сайта Microsoft.

«Никогда еще не было так важно информировать игроков во всем мире о последствиях изменения климата и вдохновлять новое поколение молодых людей на устойчивое развитие. Мы считаем, что это наша обязанность, и это партнерство — следующий большой шаг в этом направлении», — сообщила Мэтьюз.

Планируется создание пяти миров, первый — Frozen Planet II, рассказывающий о касатках, белых медведях и лапландских шмелях, уже доступен для скачивания. Его можно получить бесплатно через Minecraft Marketplace.

Слова, в которых постоянно путают род

Minecraft: Education Edition — образовательный раздел песочницы Minecraft, где игроков обучают истории, математике, программированию и другим наукам. Процесс похож на пребывание в специализированном детском лагере.