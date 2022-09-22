НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Minecraft получит бесплатные образовательные карты

Источник:
Sibnet.ru
257 0
Дерево, построенное в Minecraft
Фото: © Toby56 / Unsplash License

Microsoft обратила внимание на образовательный потенциал Minecraft и создала отдельный пак карт Education Edition, направленный на обучение пользователей. Компания приступила к сотрудничеству с BBC, чтобы добавить биомы северного полюса и рассказать о климатических изменениях на Земле.

Партнерство Minecraft с BBC Earth даст игрокам возможность испытать аутентичный опыт самых отдаленных сред обитания на планете, сообщила Эллисон Мэтьюз, глава Minecraft: Education Edition в новостном разделе сайта Microsoft.

«Никогда еще не было так важно информировать игроков во всем мире о последствиях изменения климата и вдохновлять новое поколение молодых людей на устойчивое развитие. Мы считаем, что это наша обязанность, и это партнерство — следующий большой шаг в этом направлении», — сообщила Мэтьюз.

Планируется создание пяти миров, первый — Frozen Planet II, рассказывающий о касатках, белых медведях и лапландских шмелях, уже доступен для скачивания. Его можно получить бесплатно через Minecraft Marketplace.

Слова, в которых постоянно путают род

Minecraft: Education Edition — образовательный раздел песочницы Minecraft, где игроков обучают истории, математике, программированию и другим наукам. Процесс похож на пребывание в специализированном детском лагере.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Blizzard назвала «дату смерти» Overwatch
Rockstar «попрощалась» с Red Dead Redemption 2
Игроков World of Tanks разделят на два региона
Авторы игры «Смута» показали наработки
смотреть все
Игры #ММО
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
55
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
44
Киев сообщил об обмене командиров «Азова» и Медведчука
41
Эрдоган заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
36
Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации