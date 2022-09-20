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Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Девушка выбирает окончание для прилагательного
Фото: © Sibnet.ru
Тюль, кроссовка, плацкарта — эти и еще множество заимствованных слов десятилетиями обитают в русском языке и уже стали привычными. Но они коварны. Люди часто делают ошибки, не понимая к какому роду их отнести.

Когда-то Пушкин считал:

«Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. (Не могу...
Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести».

Александр Сергеевич ошибался. В русском языке это английское слово прекрасно прижилось и сейчас прилагательное «вульгарный» вообще не воспринимается как что-то инородное. Так же, как тюль или плацкарта.

Сегодня «Словарь иностранных слов современного русского языка» содержит более 100 тысяч заимствованных слов и выражений, и разговорник продолжает пополняться.

Слова, в которых ошибаются

Сложность заимствованных слов в том, что приходят они с одним родом, а в обиходе получают другой. Хотя частенько и возникают сомнения: «Что-то об этом было в школе...», но каждый раз решаем не уточнять и снова делаем ошибку. 

ТЮЛЬ

«Подайте бежевый тюль». Тюль — слово мужского рода. Оно образовалось от французского Tulle. Так назвался город, где и начали производить легкую полупрозрачную ткань.

Слово «тюль» изменяемое. Оно склоняется по падежам и числам, а значит, меняет окончание. То есть если красивый — тюль, если украсить — тюлем, а если ажурные — тюли.

ПЛАЦКАРТА

«Ты купил билет на поезд? Какой у тебя номер плацкарта?», — спросит кто-то и сделает ошибку. Потому что правильно — номер плацкарты. 


В обиходе носители языка убрали окончание «а» у слова «плацкарта» и перевели его в мужской род. Но все же стоит запомнить, что это слово женского рода. Произошло оно от немецкого Platz-Karte — карта места.

КРОССОВКА

«Пес опять погрыз мой кроссовок!» — крикнет разгневанный хозяин, а если по близости будет лингвист, он объяснит, что пес не мог испортить кроссовок, он повредил кроссовку.

Кроссовки — это тоже заимствованное слово, произошедшее от английского cross – крест, пересекать. Позже так стали называть бег по пресеченной местности.

ТАПКА

«Кто-нибудь видел мой тапок?» — спрашивает человек у домочадцев и делает ошибку. Потому что на самом деле – не тапок, а — тапка.

Вообще, тапка, туфля, сандалия и кроссовка — это слова женского рода. Когда они теряют пару и остаются в единственном числе, то превращаются в «девочек».

АЛОЭ

«Какой большой у вас вырос алоэ», — похвалит гость цветовода, а филолог тут же заметит, что алоэ все-таки большое. 

Происходит слово от латинского Aloe, в русском языке употребляется в среднем роде. Алоэ не склоняется по падежам. То есть алоэ может быть большое и алоэ могут быть гигантскими.

БАХИЛА

«Вы потеряли один бахил», — может сказать сотрудник рецепшна, а въедливый посетитель поправит — не бахил, а бахилу. А во множественном числе это бахилы.

Популярный толково-энциклопедический словарь русского языка гласит, что этимология слова не совсем ясна. Вероятно, оно пришло в русский язык из латинского — bacle (женская обувь).

КЛАДЕЗЬ

«Неисчерпаемая кладезь знаний», — такой эпитет не обрадует лингвиста. Потому что кладезь — то же самое, что колодец.

Слово «кладезь» — устаревшее, оно пришло в современный язык из древнерусского. Сейчас чаще всего используется в переносном значении — источник мудрости или знаний. Но род при этом не изменился. И если делать кому-то комплимент, то грамотно — «неисчерпаемый кладезь».

БАРИСТА

«В следующую смену в кофейне работает Юлия. Она прекрасный бариста», — посоветует друг и будет прав. Потому что бариста — слово мужского рода. Никому же в голову не придет сказать: «Она отличная повар». 

Само слово «бариста», согласно рекомендациям Института русского языка имени Виноградова, неизменяемо. Хотя в Сети существуют варианты его склонения и изменения по числам. И все-таки лингвисты советуют придерживаться литературной нормы.

ГРАФФИТИ

«На трансформаторной будке появилось красивое граффити», — скажет сосед. Его можно поправить: «Не красивое, а красивые». Это слово используется только во множественном числе.

В русском языке есть и другие существительные, для которых допустима только форма множественного числа: жалюзи, джинсы, каникулы, бигуди и другие. К ним носителя языка привыкли, и вряд ли скажут: «Эластичный бигудь».

ВИСКИ

«Это хорошие односолодовые виски», — такое пренебрежение к названию напитка может обидеть его ценителей. Хотя они и сами не могут разобраться, какого же он рода в русском языке. 

Большинство словарных норм говорит, что «виски» — среднего рода, но немало лингвистов отмечает, что допустимо использование мужского.

БОДИ

«Я купила качественный детский боди», — похвастается мама и допустит ошибку, потому что боди качественное. Это слово среднего рода. 

Слово «боди», как и «бариста», согласно орфографическому словарю, несклоняемо и оно не изменяется по числам. Нельзя сказать «три красных бодя».

БРОККОЛИ

«Я купила свежее и недорогое брокколи», — похвалится рачительная хозяйка. Филолог не одобрит и не потому, что не любит овощи, а потому что слово «брокколи» — женского рода.

Брокколи не склоняется и не изменяется по числам, говорят орфографический и большой толковый словари. Поэтому нельзя купить одну «брокколю» или целый пакет «брокколей».

ШАМПУНЬ

«Какая у тебя душистая шампунь», — скажет женщина подруге и спровоцирует сердечный приступ у проходящего мимо лингвиста. Это слово мужского рода, поэтому шампунь может быть только душистым, мылким, ароматным.

Слово пришло из английского языка, образовавшись от shampooing (мытье головы). Русское «шампунь» склоняется и изменяется по числам. Например, «не хватает одного шампуня», или «двух шампуней».

ПЕНАЛЬТИ

«Это был лучший пенальти!» — закричит болельщик, а филолог тихо скажет, что совсем даже не лучший, а лучшее.

Пенальти — среднего рода. Слово тоже относится к неизменяемым существительным и в любом падеже и числе не изменит своего окончания. 

КОФЕ

Вокруг рода «кофе» в русском языке продолжаются лингвистические баталии. Специалисты не сдаются — род может быть только мужским, как минимум, в письменной речи.

Кофе получило широкое распространение в России во время правления Петра I. Алексей Толстой в одноименном романе описывал разговор боярина со слугой:

« — Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?
— Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим...»

«Кофей» был мужского рода, но затем он трансформировался в «кофе», и в головах обывателей сменил род на средний. В головах, но не в словарях!

Филологи стали сдавать позиции только в «нулевых», отмечая в словарях, что средний род для этого напитка — только допустимая речевая норма. А строгая литературная все же настаивает на мужском.

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scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))