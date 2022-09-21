ГИБДД объявила эксперимент с электронными правами

ГИБДД с 1 октября разрешит водителям предъявлять права в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто», сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на международном форуме Kazan Digital Week.

«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто"», — цитирует РИА Новости Черникова.

По его словам, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД, чтобы электронный документ стал законным.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) уже можно предъявлять в виде QR-кода в приложении «Госуслуги Авто». Но обязанность иметь при себе подлинник еще не отменена.