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ГИБДД объявила эксперимент с электронными правами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ГИБДД с 1 октября разрешит водителям предъявлять права в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто», сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на международном форуме Kazan Digital Week.

«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто"», — цитирует РИА Новости Черникова.

По его словам, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД, чтобы электронный документ стал законным.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) уже можно предъявлять в виде QR-кода в приложении «Госуслуги Авто». Но обязанность иметь при себе подлинник еще не отменена.

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