Жеребьевка определит зрителей первой игры на «G-Drive Арене»

Первая домашняя игра «Авангарда» пройдет с «Сибирью» 1 октября и откроет новую омскую «G-Drive Арену». Билеты на матч поклонники смогут купить после жеребьевки, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Билеты на матч «Авангард» — «Сибирь» пока в закрытом доступе. Из-за огромного ажиотажа на сибирское дерби было принято решение устроить жеребьевку. Желающие попасть на матч открытия «G-Drive Арены» должны заранее подать заявку на покупку билетов, а жеребьевка определит, кому эта возможность представится.

Новую ледовую арену в Омске строили для проведения молодежного ЧМ по хоккею, но турнир отменили из-за военной спецоперации. Также площадка должна была стать домашней для «Авангарда», который последние годы базировался в Балашихе.

Сезон 2022/23 КХЛ «Авангард» начал с выездных игр. Регулярный чемпионат омские ястребы начали с ряда поражений, первое очко команда как раз набрала в игре с «Сибирью», уступив в серии буллитов. На момент публикации «Авангард» занимает 10 место в турнирной таблице в Восточной конференции.