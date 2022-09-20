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Жеребьевка определит зрителей первой игры на «G-Drive Арене»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © omskiyavangard, t.me/omskiyavangard

Первая домашняя игра «Авангарда» пройдет с «Сибирью» 1 октября и откроет новую омскую «G-Drive Арену». Билеты на матч поклонники смогут купить после жеребьевки, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Билеты на матч «Авангард» — «Сибирь» пока в закрытом доступе. Из-за огромного ажиотажа на сибирское дерби было принято решение устроить жеребьевку. Желающие попасть на матч открытия «G-Drive Арены» должны заранее подать заявку на покупку билетов, а жеребьевка определит, кому эта возможность представится.

Новую ледовую арену в Омске строили для проведения молодежного ЧМ по хоккею, но турнир отменили из-за военной спецоперации. Также площадка должна была стать домашней для «Авангарда», который последние годы базировался в Балашихе.

Сезон 2022/23 КХЛ «Авангард» начал с выездных игр. Регулярный чемпионат омские ястребы начали с ряда поражений, первое очко команда как раз набрала в игре с «Сибирью», уступив в серии буллитов. На момент публикации «Авангард» занимает 10 место в турнирной таблице в Восточной конференции.

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Спорт #Хоккей #Омск
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Обсуждение (1)
Мультимедиа
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Топ комментариев

scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))