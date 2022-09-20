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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников официально поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации регионов и отправке добровольцев на специальную военную операцию на Украине, сообщается в телеграм-канале региона.

Кадыров говорил, что губернаторам не следует дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине. Он призвал каждого главу субъекта подготовить хотя бы 1 тысячу добровольцев.

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Травников в ответ сообщил, что более 800 жителей Новосибирской области отправились в различные подразделения Вооруженных сил России и Росгвардии, в том числе в именные региональные подразделения.

«Укомплектование именных подразделений к настоящему моменту завершено, но желающие поступить на службу продолжают обращаться в пункты отбора и в военкоматы. Поэтому я поддерживаю предложение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев», — сказал Травников.

Инициативу Кадырова поддержал и другой сибирский губернатор — глава Кузбасса Сергей Цивилев.

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scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))