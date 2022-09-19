НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Настройки iPhone открыли систему для спамеров

Источник:
Sibnet.ru
357 0
iPhone на столе
Фото: © Th?o Sautif / Unsplash License

Опция «Найти» в iOS имеет скрытую настройку «Разрешить приглашение в друзья». Она по умолчанию включена и позволяет другим пользователям присылать сообщения, устанавливать события в календаре и добавлять фото в альбомы, без подтверждения владельца смартфона.

Одна из читательниц портала Beijing Youth Daily сообщила изданию, что в последнее время стала регулярно получать оскорбления и фотографии неприглядного содержания. Она обнаружила, что возможность для этого открыло автоматическое разрешение iOS на добавление в друзья.

Другие читатели издания сообщили об аналогичной проблеме. Пользователям регулярно приходит спам в виде сообщений, роликов иногда редактируются фотоальбомы, события календаря и даже семейные аккаунты. 

Чаще всего это безобидная реклама игр, шахмат, карт, товаров в интернет-магазине TaoBao и роликов на Douyin (TikTok для внутреннего рынка Китая). Однако некоторые столкнулись с информацией вульгарного характера, порнографией и угрозами.

Создан самый раздражающий сайт

Служба поддержки Apple подтвердила возможность отсылки сообщений неизвестным людям с помощью автоматического добавления в друзья. Там отметили, что система никак не контролирует пересылаемый контент и порекомендовали отключить функцию для решения проблемы.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Чем защитить экран смартфона
Защищенный смартфон станет самым громким в мире
Смартфоны Xiaomi подорожают из-за аккумуляторов
Криминалист рассказал о слежке смартфонов за людьми
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
1147
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
3159
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
10109
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
8035
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
7391
2
Как выбрать
Чем защитить экран смартфона
19.09.22, 20:31
326
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
5911
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
11860
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
11650
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
16641
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

pepelmetal

"Как пишет «Украинская правда», об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке боевых действий." Хахах...

karuto

Ты реально тупишь или прикидываешься? Железнодорожный с Октябрьским и Центральным объединили, но кто...