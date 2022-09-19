Настройки iPhone открыли систему для спамеров

Опция «Найти» в iOS имеет скрытую настройку «Разрешить приглашение в друзья». Она по умолчанию включена и позволяет другим пользователям присылать сообщения, устанавливать события в календаре и добавлять фото в альбомы, без подтверждения владельца смартфона.

Одна из читательниц портала Beijing Youth Daily сообщила изданию, что в последнее время стала регулярно получать оскорбления и фотографии неприглядного содержания. Она обнаружила, что возможность для этого открыло автоматическое разрешение iOS на добавление в друзья.

Другие читатели издания сообщили об аналогичной проблеме. Пользователям регулярно приходит спам в виде сообщений, роликов иногда редактируются фотоальбомы, события календаря и даже семейные аккаунты.

Чаще всего это безобидная реклама игр, шахмат, карт, товаров в интернет-магазине TaoBao и роликов на Douyin (TikTok для внутреннего рынка Китая). Однако некоторые столкнулись с информацией вульгарного характера, порнографией и угрозами.

Создан самый раздражающий сайт

Служба поддержки Apple подтвердила возможность отсылки сообщений неизвестным людям с помощью автоматического добавления в друзья. Там отметили, что система никак не контролирует пересылаемый контент и порекомендовали отключить функцию для решения проблемы.