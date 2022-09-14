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#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Создан сайт с самыми раздражающими элементами веб‑дизайна

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка схватилась за голову
Фото: © Elisa Ventur / Unsplash License

Разработчики решили поиронизировать над современным веб-дизайном и создали сайт «How I experience web today», собравший в себя самые раздражающие элементы ресурсов.

При попытке взаимодействия со страницей она немедленно предложит одобрить cookie, продемонстрирует весь ассортимент всплывающих окон, чатов, слайдеров и поп-апов, порекомендует подписаться и пожалуется на блокировщик рекламы. Просмотр видео на сайте невозможен, так как «Контент недоступен для вашего региона».

Сайт создан в качестве шутки, с целью продемонстрировать обилие рекламы и бесполезного для пользователя контента. Все элементы интерфейса на нем неработоспособны, поэтому не стоит переживать, если случайно нажата кнопка «Разрешить» при предложении получать дополнительную информацию.

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Топ комментариев

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!

serii11

Клоун он и в Африке клоун, судьба у него такая только на рояле играть