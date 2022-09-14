Создан сайт с самыми раздражающими элементами веб‑дизайна

Разработчики решили поиронизировать над современным веб-дизайном и создали сайт «How I experience web today», собравший в себя самые раздражающие элементы ресурсов.

При попытке взаимодействия со страницей она немедленно предложит одобрить cookie, продемонстрирует весь ассортимент всплывающих окон, чатов, слайдеров и поп-апов, порекомендует подписаться и пожалуется на блокировщик рекламы. Просмотр видео на сайте невозможен, так как «Контент недоступен для вашего региона».

Сайт создан в качестве шутки, с целью продемонстрировать обилие рекламы и бесполезного для пользователя контента. Все элементы интерфейса на нем неработоспособны, поэтому не стоит переживать, если случайно нажата кнопка «Разрешить» при предложении получать дополнительную информацию.