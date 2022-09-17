YouTube объяснил назойливую рекламу экспериментом

YouTube объяснил недавнее появление большого количества рекламы перед видеороликами — оказалось, что таким образом компания Google проводила эксперимент с новой моделью распространения рекламы.

Представитель Google уточнил, что компания хочет добиться уменьшения рекламных перерывов для тех пользователей YouTube, которые смотрят длинные видео на телевизорах.

Пользователи ранее пожаловались, что YouTube стал показывать от пяти до десяти рекламных видео перед запуском ролика. Из-за этого на просмотр всей рекламы перед стартом видео могло уйти около минуты.

В настоящее время эксперимент завершен. Однако компания не стала давать ему оценку, поэтому пока неясно, будет ли использоваться практика показа большого количества рекламы на YouTube перед длинными роликами на постоянной основе.