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Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»

Источник:
Sibnet.ru
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Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина пообещала прийти в нижнем белье на стадион, если «Локомотив» обыграет «Зенит» с разницей больше чем два мяча.

«Обещаю прийти вот так на «РЖД Арену», если «Локо» разгромит «Зенит» с разницей в два и более мяча», — написала Серегина в телеграм-канале под снимком в нижнем белье.

«Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое. Я приду в нижнем белье — хороший стимул футболистам выиграть наконец-то», — прокомментировала ведущая «РБ Спорт».

Матч второго круга «Локомотива» против «Зенита» состоится в апреле 2023 года. В первом круге «сине-бело-голубые» разгромили «красно-зеленых» со счетом 5:0.

Серегина болеет за «Локомотив». Ведет утренние эфиры на «Матч ТВ» с 2020 года. До этого работала на телеканалах «Мир» и «Москва 24».

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Топ комментариев

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!

serii11

Клоун он и в Африке клоун, судьба у него такая только на рояле играть