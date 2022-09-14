Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»

Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина пообещала прийти в нижнем белье на стадион, если «Локомотив» обыграет «Зенит» с разницей больше чем два мяча.

«Обещаю прийти вот так на «РЖД Арену», если «Локо» разгромит «Зенит» с разницей в два и более мяча», — написала Серегина в телеграм-канале под снимком в нижнем белье.

«Надо ставить достойные цели, даже если сейчас это кажется нереальным. В футбольном мире случается всякое. Я приду в нижнем белье — хороший стимул футболистам выиграть наконец-то», — прокомментировала ведущая «РБ Спорт».

Матч второго круга «Локомотива» против «Зенита» состоится в апреле 2023 года. В первом круге «сине-бело-голубые» разгромили «красно-зеленых» со счетом 5:0.

Серегина болеет за «Локомотив». Ведет утренние эфиры на «Матч ТВ» с 2020 года. До этого работала на телеканалах «Мир» и «Москва 24».