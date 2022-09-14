YouTube увеличил количество рекламы перед просмотром роликов

Зарубежные пользователи YouTube пожаловались на большое количество рекламных роликов перед просмотром видео и невозможностью их пропустить или закрыть. Российских зрителей это не коснулось, видеохостинг по-прежнему доступен им без рекламы.

«Итак, на YouTube двух объявлений было недостаточно, теперь вы хотите включить пять объявлений, которые никому не нужны, и я не могу их пропустить?», — пожаловался в Twitter пользователь с ником BadGyalVeeVee.

Пользователи сети поддержали негодование BadGyalVeeVee и подтвердили, что в общей сложности на просмотр коротких объявлений можно потратить до пяти минут. Некоторые участники беседы перешли к обсуждению способов обойти рекламу. Лидирующими решениями стали блокировщик AdBlock и пиратский клиент YouTube Vanced.

Официальный аккаунт YouTube присоединился к обсуждению и сообщил, что подобное может возникнуть только со специальным форматом Bumper ads — шестисекундными роликами, показываемыми пакетами по нескольку штук. Он порекомендовал пожаловаться на происходящее через форму обратной связи, но не сообщил о каких-либо принимаемых действиях.

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Российских пользователей ситуация не коснулась. После начала специальной операции на Украине в рамках антироссийских санкций из страны ушла площадка YouTube Ads. Просмотр роликов доступен без рекламы и оформления каких-либо подписок.