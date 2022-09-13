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«Яндекс» изменит подписку «Плюс» с ноября

Источник:
Sibnet.ru
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Прослушивание музыки на смартфоне
Фото: © Attentie Attentie / Unsplash License

«Плюс Мульти» станет базовой подпиской «Яндекса». С ноября у всех, у кого был «Плюс» за 199 рублей, тариф изменится и будет стоить 299 рублей в месяц.

«"Плюс Мульти" выгоднее базового тарифа и стоит меньше в расчёте на одного человека, а также позволяет максимально использовать все возможности подписки. Среднемесячная стоимость годовой подписки по акции — 166 рублей в месяц, и это выгоднее, чем базовый Плюс за 199 рублей. При этом бесплатные периоды и специальные офферы остаются, например, для студентов», — пояснили «Хабру» в «Яндексе».

«Плюс Мульти» расширяет возможности базовой подписки. Он позволяет подключить к одной подписке до четырех аккаунтов и использовать каждый из них на 10 устройствах.

Если у пользователя подключен «Плюс» с ежемесячной оплатой, то с 12 сентября ему доступны все базовые функции «Плюс Мульти», но только до 15 ноября. Далее стоимость составит 299 рублей. 

Если подключена подписка на год или активирован промопериод, то все возможности «Плюс Мульти» появятся без изменения стоимости и будут доступны до окончания оплаченного периода. Доплачивать ничего не придется.

«Яндекс» научил «Алису» новому

«Яндекс Плюс» — единая подписка на сервисы «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка», дополнительно она дает выгодные условия на покупки в сервисах компании, такие как «Маркет», «Еда» и специальные предложения в «Яндекс Такси» с возможностью накопления баллов.

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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)