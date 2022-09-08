«Яндекс» научил «Алису» новому

«Яндекс» выпустил обновление для своего голосового помощника. Разработчики уверяют, что общаться с «Алисой» теперь стало удобнее.

Так, после обновления «Алиса» в приложении может поставить напоминание и показать список дел, прочитать вслух текст на сайте и дать быстрый доступ к популярным функциям, сообщается в официальном блоге «Яндекса».

Кроме этого, у «Алисы» появился быстрый доступ к часто используемым функциям: например, слушать музыку и переключать любимые треки можно прямо в приложении. Оттуда же можно позвонить контактам из телефонной книги — например, по команде «Алиса, позвони маме».

Интерфейс «Алисы» в приложении Яндекс переработан — его научили адаптироваться под различный контент. Прямо из окошка с «Алисой» теперь можно перейти в чат с ассистентом, в умную камеру или посмотреть полный список навыков.