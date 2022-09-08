НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Яндекс» научил «Алису» новому

Источник:
Sibnet.ru
198 0
Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс» выпустил обновление для своего голосового помощника. Разработчики уверяют, что общаться с «Алисой» теперь стало удобнее.

Так, после обновления «Алиса» в приложении может поставить напоминание и показать список дел, прочитать вслух текст на сайте и дать быстрый доступ к популярным функциям, сообщается в официальном блоге «Яндекса».

Кроме этого, у «Алисы» появился быстрый доступ к часто используемым функциям: например, слушать музыку и переключать любимые треки можно прямо в приложении. Оттуда же можно позвонить контактам из телефонной книги — например, по команде «Алиса, позвони маме».

Интерфейс «Алисы» в приложении Яндекс переработан — его научили адаптироваться под различный контент. Прямо из окошка с «Алисой» теперь можно перейти в чат с ассистентом, в умную камеру или посмотреть полный список навыков.

Еще по теме
Какие опасности ждут ребенка в интернете
Рунет сдал позиции в рейтинге отказоустойчивости
Российский 5G: как изменятся мобильные сети
«Яндекс» запустил новый сервис видеотрансляций
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как освободить место на диске средствами Windows 10
06.09.22, 00:21
1332
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
9160
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
7161
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
6647
2
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
9998
1
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
4992
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
10482
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
10611
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
15662
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
15761
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российский фильм неожиданно превзошел зарубежный хит в прокате
Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

kostyl

Такие семейные ценности сейчас у нас: 1. Папа платит маме алименты 2. Папа живет отдельно от своих детей...