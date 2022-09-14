Травников пообещал открыть новый ЛДС в этом году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в перерыве хоккейного матча «Сибири» и «Авангарда» пообещал болельщикам, что первый матч в новом ЛДС пройдет уже в этом году.
«В этом году переедем», — сказал в прямом эфире ОТС Травников про ЛДС. Он также подтвердил, что в этом году ХК «Сибирь» сыграет первый матч на новой арене.
Новую ледовую арену должны были сдать в Новосибирске еще в сентябре, но сроки были сорваны. Теперь планируется сдать объект в декабре.
Аналогичную ледовую арену в Омске, которую начали строить позже, уже сдали. Первый домашний матч на «G-Drive Арене» «Авангард» проведет 1 октября.
ХК «Сибирь» впервые за долгое время начала сезон с побед. Накануне новосибирская команда обыграла со счетом 3:2 ХК «Авангард». Сейчас «Сибирь» поднялась на первое место в Восточной конференции.
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