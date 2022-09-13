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Мишустин поручил легализовать майнинг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wuestenigel / Attribution License

Майнинг цифровой валюты на территории России получит законодательное регулирование, к 19 декабря заинтересованные ведомства должны согласовать проекты соответствующих законов, такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Участие в обсуждении законодательных инициатив примут Минфин, Центробанк, ФНС, ФСБ и Росфинмониторинг, сообщает пресс-служба кабмина. Они будут касаться выпуска и обращения цифровых валют на территории России, а также использования цифровых валют в международных расчетах.

В настоящее время для российских резидентов нет прямых запретов осуществлять трансграничные операции в криптовалюте. Однако вопрос обмена цифровых валют на фиатные в законодательстве не урегулирован.

Минфин предлагает доверить организацию оборота виртуальных валют операторам обмена и операторам цифровых торговых платформ. Возможность легально продавать или покупать цифровые валюты на территории России потребует идентификации участников этого рынка.

Кроме этого, до конца 2022 года российские власти планируют признать криптовалюту имуществом. Россиян также могут обязать предоставлять в Федеральную налоговую службу отчетность об обороте криптовалюты.

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