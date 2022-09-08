Глава АвтоВАЗа анонсировал кроссовер на базе Lada Vesta

АвтоВАЗ планирует разработать кроссовер, который построят на базе популярной модели Lada Vesta, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться коллективом, научно-техническим центром АвтоВАЗа», — объяснил Соколов в интервью РБК.

Точные даты начала производства новинки топ-менеджер уточнять не стал.

Сегмент SUV на сегодняшний день — самый крупный на российском рынке. Однако бренд Lada там полноценно не представлен.

В модельном ряду АвтоВАЗа на данный момент есть только трехдверный внедорожник Lada Niva Legend, которая почти полвека выпускается без значительных технических и внешних изменений, и Lada Niva Travel.