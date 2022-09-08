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Глава АвтоВАЗа анонсировал кроссовер на базе Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ планирует разработать кроссовер, который построят на базе популярной модели Lada Vesta, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться коллективом, научно-техническим центром АвтоВАЗа», — объяснил Соколов в интервью РБК.

Точные даты начала производства новинки топ-менеджер уточнять не стал.

Сегмент SUV на сегодняшний день — самый крупный на российском рынке. Однако бренд Lada там полноценно не представлен.

В модельном ряду АвтоВАЗа на данный момент есть только трехдверный внедорожник Lada Niva Legend, которая почти полвека выпускается без значительных технических и внешних изменений, и Lada Niva Travel.

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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

Иркут 69

Вот именно. Зрелище. Вам показывают телекартинку, а вы и уши развесили. Даже не в силах сесть и подумать,...