Смартфоны Nokia перестанут продавать в России

HMD Global, владеющая брендом смартфонов и телефонов Nokia, планирует ликвидировать российское подразделение. Продукты компании, скорее всего, не будут ввозить даже по параллельному импорту.

Российское подразделение Nokia ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», занимающееся поставкой смартфонов и телефонов в скором времени будет закрыто, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Информацию подтвердили крупнейшие ритейлеры.

Большой потери для потребителей не случится. В нише смартфонов Nokia не снискала популярности у российских потребителей. Доля продаж составляет всего 0,6%, а выручка «Эйчэмди Мобайл Рус» по итогам 2021 года составила всего 98 миллионов рублей при чистой прибыли 2 миллиона.

Nokia один из лидеров по поставке кнопочных телефонов — «неубиваемая» продукция компании занимает 16,5% рынка, однако это не станет причиной для компенсации ассортимента с помощью параллельного импорта.

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Источники «Коммерсанта» уверены, что из-за низкой маржинальности ритейлеры не будут обходить ограничения, тем более с учетом наличия на российском рынке отечественных Inoi и F+, не уступающих по цене и характеристикам.

Inoi — российский производитель электроники. Компания специализируется на выпуске бюджетных моделей телефонов, смартфонов и планшетов. Самая дешевый сотовый Inoi 100, выпущенный в 2021 году, стоит 599 рублей.