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Смартфоны Nokia перестанут продавать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Офис Nokia
Фото: © Sibnet.ru

HMD Global, владеющая брендом смартфонов и телефонов Nokia, планирует ликвидировать российское подразделение. Продукты компании, скорее всего, не будут ввозить даже по параллельному импорту.

Российское подразделение Nokia ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», занимающееся поставкой смартфонов и телефонов в скором времени будет закрыто, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Информацию подтвердили крупнейшие ритейлеры.

Большой потери для потребителей не случится. В нише смартфонов Nokia не снискала популярности у российских потребителей. Доля продаж составляет всего 0,6%, а выручка «Эйчэмди Мобайл Рус» по итогам 2021 года составила всего 98 миллионов рублей при чистой прибыли 2 миллиона.

Nokia один из лидеров по поставке кнопочных телефонов — «неубиваемая» продукция компании занимает 16,5% рынка, однако это не станет причиной для компенсации ассортимента с помощью параллельного импорта. 

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Источники «Коммерсанта» уверены, что из-за низкой маржинальности ритейлеры не будут обходить ограничения, тем более с учетом наличия на российском рынке отечественных Inoi и F+, не уступающих по цене и характеристикам.

Inoi — российский производитель электроники. Компания специализируется на выпуске бюджетных моделей телефонов, смартфонов и планшетов. Самая дешевый сотовый Inoi 100, выпущенный в 2021 году, стоит 599 рублей.

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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

kostyl

Такие семейные ценности сейчас у нас: 1. Папа платит маме алименты 2. Папа живет отдельно от своих детей...