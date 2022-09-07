Российский 5G: как изменятся мобильные сети

Россия начнет развертывание связи стандарта 5G с 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для этого планируется использовать отечественное оборудование и новые частоты. Чем будет отличаться российский 5G и какие у него преимущества и недостатки?

Сейчас для российского пользователя доступны три стандарта сотовой связи — 2G, 3G, 4G. Самые современные смартфоны имеют поддержку новейшего стандарта 5G, однако воспользоваться им можно только в отдельных пилотных зонах.

Частоты раздора

Российским операторам выделят для сетей 5G частоты 4,4–4,9 ГГц. По словам Чернышенко, уже разработаны соответствующие дорожные карты, головной организацией в развитии мобильных сетей связи пятого поколения останется «Ростех».

До этого развитие мобильной связи в России в первую очередь тормозилось отсутствием согласованных частот для нового стандарта — операторы просили выделить для этого диапазон 3,4–3,8 ГГц, который фактически уже стал мировым стандартом для 5G.

Между тем эти частоты в России оказались заняты Минобороны и Роскосмосом. На протяжении нескольких лет обсуждалась передача данного диапазона операторам, однако в итоге от этого решения отказались по соображениям безопасности.

Теперь операторам предстоит осваивать альтернативный диапазон. В совместном докладе 2020 года о развертывании 5G от МТС, «Мегафона», «Билайна» и «Ростелекома» указывалось, что частоты 4,4–4,9 ГГц потребуют дополнительных инвестиций.

Чем плох альтернативный диапазон

По оценкам специалистов, к 2030 году убыток операторов из-за внедрения 5G на нестандартных частотах превысит 354 миллиарда рублей и будет расти до 2040 года. Только после этого периода возможно получение прибыли от развертывания новых сетей.

Кроме этого, использование нестандартных частот приведет к тому, что не все модели пользовательских устройств смогут работать в российских сетях 5G. Кроме этого, иностранные пользователи, приезжая в Россию, также не смогут воспользоваться услугами 5G.

Какое оборудование потребуется

В условиях жестких санкций, когда даже китайские высокотехнологичные компании стараются минимизировать свое присутствие на российском рынке, развертывания национальных сетей 5G возможно только на отечественном оборудовании.

На сегодня российских станций 5G на рынке нет. По предварительным оценкам, на разработку и производство соответствующего оборудования понадобится около 40 миллиардов рублей. При этом «Ростех» ранее уже представлял первые макеты станций пятого поколения.

Зачем нужна связь 5G

Средняя скорость мобильного интернета в России в прошлом году составила 21,7 Мб/с. 5G сделает возможным ускорить мобильную сеть до 10 до 25 Гбит/с. Таким образом, пользователи получат возможность отказаться от кабельного интернета и полностью перейти на мобильный.

Высокая скорость передачи данных, возможность одновременного подключения более миллиона устройств и отклик в доли миллисекунд также делают 5G идеальной средой для развертывания «интернета вещей» с массовым использованием беспилотной техники, «умных» домов и производств без присутствия людей.

Какие сети 5G уже есть

Сейчас в России нет коммерческих сетей 5G. Технологию тестируют в ограниченных пилотных зонах, преимущественно в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Томске. Такие сети операторов называются 5G-ready.

Первой страной, которая 5 апреля 2019 года запустила коммерческие услуги 5G, стала Южная Корея.

Пилотные зоны есть у всех операторов «большой четверки»: МТС, «Билайн», «Мегафон», Теле2. Однако лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G в России пока получила только МТС.

В других государствах коммерческие сети 5G уже есть. Так, в Китае проникновение мобильных сетей пятого поколения достигло 30% от общего размера населения, следом идут Южная Корея и США, а также некоторые европейские страны.