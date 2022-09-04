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Агроном раскрыл уловку с «молодым» картофелем на прилавках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Молодой картофель приятен на вкус, но хранить его очень сложно, рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев. Продавцы прибегают к уловкам с эти овощем, предупредил он.

Молодым называют картофель, выкопанный через две-три недели после цветения, в нем больше сахара и меньше крахмала. У него небольшие клубни и тонкая кожура, объяснил в беседе с радио Sputnik эксперт. По его словам, молодой картофель можно держать в холодильнике не более одной-двух недель.

«Когда молодой картофель убирают, транспортируют, кожица частично отшелушивается, и мякоть обнажается. Именно это не позволяет продукту долго храниться, ведь прочная кожура защищает клубни от высыхания и болезнетворных микроорганизмов», — уточнил Воробьев.

В магазинах молодой картофель обычно дороже, чем созревший. По этой причине продавцы иногда вводят в заблуждение покупателей, предупредил агроном. Дело в том, что многие люди воспринимают слова «молодой» и «свежий» как синонимы. В результате «игры слов» человек покупает обычную картошку по высокой цене.

«Иногда продавцы пользуются игрой слов в русском языке и пишут на упаковке "свежий картофель". Звучит как "молодой", но это просто описание по ГОСТУ: "свежий" в данном случае значит "не вареный, не сушеный, никак не переработанный», — отметил Воробьев.

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karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Siberian sinner

А где Начальница и Санёк, эти адвокаты укронацистов?К ним ещё в избушки не постучали специально обученные...

Asd10

Слышь, ты... НАРОД НАРОДЫЧ НАРОД, а не пошёл бы ты... прямо? И вот откуда это либеральная уверенность,...

Asd10

Патамушта вы тупые. Устраивает объяснение???)))