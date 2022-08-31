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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Российские геймеры выбрали главную игру детства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне старше 18 лет выбрали самой популярной игрой из детства серию GTA, свидетельствует исследование, проведенное площадкой VK Play совместно с «ВКонтакте». GTA назвал каждый четвертый опрошенный.

На втором месте оказалась Call of Duty — ее выбрали 16% респондентов. Третье место разделили Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа» — по 14% ответов. В пятерку самых популярных также вошли The Sims (13%) и Warcraft (12%).

Каждый пятый россиянин до сих пор играет в игры, которые запускал в детстве, считая их нестареющей классикой. При этом в детстве и подростковом возрасте в видеоигры играли более 80% участников опроса.

Примечательно, что только 13% родителей респондентов положительно относились к видеоиграм — в основном реакция на такое увлечение была либо нейтральной, либо негативной. Среди современных родителей 93% позитивно оценивают увлечение своих детей играми.

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Игры #Экшены
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