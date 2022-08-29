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Ericsson оставит операторов связи без оборудования

Источник:
Sibnet.ru
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Антенна сотовой связи
Фото: © Goran Petkovic / Unsplash License

Ericsson окончательно закрывает деятельность в России, сократит сотрудников и закроет техподдержку в стране. Крупнейшими клиентами компании были МТС и Tele2. Ростех готовит собственную альтернативу импортному оборудованию.

В ближайшие месяцы Ericsson свернет российское подразделение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Закрытие представительства состоится только после выполнения всех обязательств перед партнерами.

Ростех уточнил, что занимается разработкой отечественного телекоммуникационного оборудования, но операторам придется в первое время обходится запасом.

«В процессе эксплуатации оборудование амортизируется, средний срок его полезного пользования пять-семь лет. Поэтому примерно до 15–20% инсталлированной базы ежегодно может требовать обновления», — отметил представитель Ростеха.

Еще одной потерей для операторов может стать не только оборудование, но и отказ от обновления программного обеспечения, системы безопасности и новых функций. Ведомство подчеркнуло, что российская альтернатива поможет выйти из сложившейся ситуации.

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После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций крупнейшие поставщики, включая Nokia и Ericsson, объявили о временном прекращении деятельности в РФ. Единственным отказавшимся от ограничений вендором остается Huawei.

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Топ комментариев

Spectre32

Чухают что за бугром не выжить ))))

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

~ST~

сейчас даст 101 прощальный концерт

Asd10

Да. Ты прав. Исключительно с ними.