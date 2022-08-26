НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Илон Маск анонсировал связь без мертвых зон по всему миру

Источник:
Sibnet.ru
294 0
Глава SpaceX Илон Маск
Фото: © Sibnet.ru

Илон Маск сообщил о запуске второго поколения спутников Starlink в 2023 году. Новый проект позволит смартфонам напрямую подключаться к сателлитам, а скорость соединения составит от 2 до 4 Мбит/с.

Директор T-Mobile Майк Зиверт организовал специальное мероприятие для объявления о сотрудничестве со SpaceX. На нем выступил Маск, сообщивший, что новое поколение спутниковой сети Starlink V2 устранит мертвые зоны по всему миру и обеспечит стабильную связь и высокую пропускную способность.

«Обратите внимание, что скорость подключения будет составлять от 2 до 4 Мбит/с на сотовую зону, поэтому она отлично подойдет для текстовых сообщений и голосовых вызовов, но не для задач, требующих высокой пропускной способности», — рассказал Маск.

Он уточнил, что в некоторых случаях пропускной способности будет хватать даже для воспроизведения потокового видео, но только если в зоне действия спутников «не слишком много людей». 

Что хорошего в сервисе Wink?

Новое поколение спутников получило огромные, по сравнению с предыдущими, антенны диаметром 5-6 метров, а на орбиту их доставит недавно разработанная SpaceX ракета Starship. Точные сроки запуска новой сети не озвучены, известно, что компании начнут разворачивать Starlink V2 в 2023 году.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Хакеры взломали хранилище паролей 33 млн пользователей
Google представил нейросеть для улучшения ночных фото
Трансляции камер по всему миру оказались в свободном доступе
YouTube заблокировал аккаунт «КамАЗа»
смотреть все
Хайтек #Интернет #Техника
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
7994
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
6074
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
5676
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
8902
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
7164
0
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
3748
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
8804
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
9357
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
14548
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
14684
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Shaman спел гимн России. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

К сожалению нет. Они решили украсть и подзаработать, ждут одобрения своего хозяина на кражу . Пример...

slavaynin

Вот что значит честный ЧЕЛОВЕК!

Alhazred

Давно нужно создать что-то типа "СМЕРШ" с отделом ликвидации. Вон в тридцатые НКВД не раз всяких гадов...

Disobedient

Да таких иуд и красные не очень любили.)))