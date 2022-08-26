Илон Маск сообщил о запуске второго поколения спутников Starlink в 2023 году. Новый проект позволит смартфонам напрямую подключаться к сателлитам, а скорость соединения составит от 2 до 4 Мбит/с.

Директор T-Mobile Майк Зиверт организовал специальное мероприятие для объявления о сотрудничестве со SpaceX. На нем выступил Маск, сообщивший, что новое поколение спутниковой сети Starlink V2 устранит мертвые зоны по всему миру и обеспечит стабильную связь и высокую пропускную способность.

«Обратите внимание, что скорость подключения будет составлять от 2 до 4 Мбит/с на сотовую зону, поэтому она отлично подойдет для текстовых сообщений и голосовых вызовов, но не для задач, требующих высокой пропускной способности», — рассказал Маск.

Он уточнил, что в некоторых случаях пропускной способности будет хватать даже для воспроизведения потокового видео, но только если в зоне действия спутников «не слишком много людей».

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Новое поколение спутников получило огромные, по сравнению с предыдущими, антенны диаметром 5-6 метров, а на орбиту их доставит недавно разработанная SpaceX ракета Starship. Точные сроки запуска новой сети не озвучены, известно, что компании начнут разворачивать Starlink V2 в 2023 году.