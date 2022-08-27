НАВЕРХ

Хоккеист Овечкин попросил прощения у мамы

Источник:
Sibnet.ru
99 0
Фото: © All-Pro Reels

Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал футбол вторым для себя видом спорта, после чего попросил прощения у мамы.

«Второй вид спорта после хоккея? Футбол. Если есть возможность посмотреть матч живьем, обязательно посещаю игру. Я фанат футбола. Прошу прощения у мамы, что предпочитаю не баскетбол», — цитирует Овечкина РИА Новости.

Мать хоккеиста является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу и баскетбольным тренером. Сам Овечкин признавался, что все детство провел на баскетбольной площадке.

25 июня Овечкин дебютировал в большом футболе, появившись на поле в товарищеском матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал», на 11-й минуте хоккеист забил гол.

Еще по теме
«Ленинград» выступит на открытии ледовой арены в Омске
«Авангард» и «Сочи» снова начали матч с массовой драки
Сборная России по хоккею в 2023 году пропустит все турниры
Американскому легионеру «Авангарда» в США отказались продать коньки
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Российские десантники остановили украинский прорыв
62
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
53
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
47
Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину
47
Британии предрекли наступление энергетической катастрофы