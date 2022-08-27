Хоккеист Овечкин попросил прощения у мамы

Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал футбол вторым для себя видом спорта, после чего попросил прощения у мамы.

«Второй вид спорта после хоккея? Футбол. Если есть возможность посмотреть матч живьем, обязательно посещаю игру. Я фанат футбола. Прошу прощения у мамы, что предпочитаю не баскетбол», — цитирует Овечкина РИА Новости.

Мать хоккеиста является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу и баскетбольным тренером. Сам Овечкин признавался, что все детство провел на баскетбольной площадке.

25 июня Овечкин дебютировал в большом футболе, появившись на поле в товарищеском матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал», на 11-й минуте хоккеист забил гол.