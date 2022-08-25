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Вторая за месяц российская фигуристка сменила гражданство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Российская фигуристка Мария Дмитриева направила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России о смене спортивного гражданства на израильское, сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Пришел запрос на нее от Израиля, у нее есть израильское гражданство. Исполком рассмотрит это обращение», — цитирует ТАСС Когана.

Дмитриевой 14 лет, она владеет тройным акселем (самым сложным прыжком у одиночниц). Спортсменка занималась в группе Алексея Мишина, а в апреле перешла к тренеру Сергею Розанову.

В прошлом сезоне фигуристка заняла восьмое место на первенстве Санкт-Петербурга среди юниорок старшей возрастной группы.

Еще одна россиянка, 15-летняя Ульяна Ширяева, в арсенале которой есть тройной аксель и два четверных прыжка, приняла решение выступать за Канаду.

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