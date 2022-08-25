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Apple официально подтвердила дату презентации

Источник:
Sibnet.ru
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Apple Store в Лувре
Фото: © Robin Ooode / Unsplash License

Apple разослала журналистам приглашение на презентацию продуктов нового поколения. Мероприятие состоится 7 сентября, как и предполагалось ранее.

Слоган презентации «Far Out», что можно перевести как «передовой» или «нетрадиционный». Это будет первое мероприятие с момента начала пандемии, проводимое очно в театре Стива Джобса в Купертино, сообщает The Verge, получившая приглашение.

Традиционно на выставке покажут новый iPhone, это будет уже четырнадцатое поколение «яблочных» смартфонов. Ожидается четыре модели разных уровней производительности и доступности. Накануне мероприятия появились слухи о появлении пятой версии — iPhone 14 Mini. Но официальной информации об этой модели нет.

Поклонников носимых устройств ожидает презентация новых часов Smart Watch Series 8. Их внешний вид пока не раскрыт, известно, что они не сильно будут отличаться от предыдущего поколения, но получат датчик температуры и более совершенное программное обеспечение. А спортсменам предложат профессиональную модель с большим экраном.

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Журналисты The Verge считают, что на выставке будет представлен новый компьютер Mac Pro. В дополнение компания может анонсировать обновленные наушники AirPods и планшеты iPad, разработка которых держится в секрете.

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RenegaTT

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Siberian sinner

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