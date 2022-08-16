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Роскачество дало советы по покупке смартфона ребенку

Источник:
Sibnet.ru
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Мальчик держит в руках смартфон
Фото: © Gaelle Marcel / Unsplash License

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору первого детского смартфона и подготовке ребенка к использованию устройства.

Прежде всего они рекомендуют обратить внимание на готовность ребенка, развито ли у него чувство ответственности и склонен ли он терять вещи. Стоит объяснить ему о правилах использования телефона, недопустимости его применения во время уроков или перед сном.

«Смартфон не должен превращаться в навязчивую идею и сценарий "не разлей вода", когда ребенок буквально не выпускает аппарат из рук. Нужно дать понять, что вы можете забрать "игрушку" в любое время и по любой причине, которая покажется вам объективной», — сообщается на сайте Роскачества.

Эксперты рекомендуют выбирать крепкие модели, желательно с ударопрочным корпусом и защитой от воды и пыли и снабдить их дополнительно чехлом. Объем аккумулятора должен быть большим 4000-5000 мАч, чтобы его полного заряда хватало на целый день даже с учетом игр.

Оптимальный размер экрана у детского смартфона 6-6,3 дюйма, ребенок сможет крепко его держать и комфортно использовать, дисплей рекомендуют защитить специальным стеклом.

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Относительно объема памяти, операционной системы и других возможностей смартфона выбор остается за родителями. Рекомендовано избегать встроенных дополнительных опций, например, рекламы или приложений с микротранзакциями. 

Эксперты порекомендовали заключить с ребенком соглашение о правилах использования смартфона и объяснить ему, что это привилегия, а не право. Юный пользователь должен понимать, что действия в сети могут нести последствия от кибербуллинга до уголовного преследования.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

Uynachalnica

Всех футболистов на спецоперацию! Экономить сейчас необходимо!