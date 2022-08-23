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«Яндекс» откажется от новостей и изменит концепт главной страницы

Источник:
Sibnet.ru
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Офис Яндекс
Фото: © WikiFido

«Яндекс» отказался от новостного агрегатора и «Дзена». Главная страница сменит свой адрес на ya.ru и станет отправной точкой для входа на все сервисы компании.

Главным элементом нового концепта станет поиск, сообщается в пресс-релизе «Яндекс». Пользователи смогут «искать что угодно и где угодно», например, сайты, картинки или товары, а на вопросы будет отвечать голосовой помощник «Алиса». С новым дизайном уже можно ознакомиться по ссылке new.ya.ru.

Изменения коснутся и мобильных приложений. Из версии для iOS исчезнут «Новости» и «Дзен», а Android-клиент сменит название на «Яндекс Старт» и превратится в браузер. Пользователи смогут выбирать стартовую страницу в настройках. 

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Изменения происходят в рамках продажи «Яндексом» сервисов «Дзен» и «Новости» VK Group и приобретения им доставщика еды Delivery Club. После завершения сделки главная yandex.ru сменит свой адрес на dzen.ru.

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Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???

Disobedient

"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...

GammiPluh

Сам придумал? военно-кадровый кризис не то что не грозит наступить, даже намека нет...

Evgenik

заголовки в сибнете - лютый бред