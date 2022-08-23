«Яндекс» откажется от новостей и изменит концепт главной страницы

«Яндекс» отказался от новостного агрегатора и «Дзена». Главная страница сменит свой адрес на ya.ru и станет отправной точкой для входа на все сервисы компании.

Главным элементом нового концепта станет поиск, сообщается в пресс-релизе «Яндекс». Пользователи смогут «искать что угодно и где угодно», например, сайты, картинки или товары, а на вопросы будет отвечать голосовой помощник «Алиса». С новым дизайном уже можно ознакомиться по ссылке new.ya.ru.

Изменения коснутся и мобильных приложений. Из версии для iOS исчезнут «Новости» и «Дзен», а Android-клиент сменит название на «Яндекс Старт» и превратится в браузер. Пользователи смогут выбирать стартовую страницу в настройках.

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Изменения происходят в рамках продажи «Яндексом» сервисов «Дзен» и «Новости» VK Group и приобретения им доставщика еды Delivery Club. После завершения сделки главная yandex.ru сменит свой адрес на dzen.ru.