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TikTok и Telegram получат «черную метку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Роскомнадзор вводит меры понуждения против популярных соцсетей и мессенджеров. Среди них TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь поисковики будут обязаны сообщать пользователям, что эти соцсети и мессенджеры нарушают российское законодательство. По версии надзорного ведомства, они не соблюдают порядок удаления запрещенной информации.

Ранее за неудаление таких данных на 7 миллионов рублей оштрафовали Telegram, а Zoom выписали штраф в 1 миллион рублей за отказ локализовать персональные данные россиян.

В апреле Роскомнадзор ввел меры понуждения в отношении Google и всех сервисов корпорации в апреле. Тогда ставить «черные метки» о нарушении законодательства стали поисковики «Яндекс» и Mail.ru.

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