Игроков Word of Tanks разделят на два региона

Игра Word of Tanks в сентябре разделится на два региона — российский и европейский. В российский регион войдут Россия и Белоруссия, в европейский — остальные страны. Игрокам предложено выбрать зону для своих аккаунтов.

«В сентябре вступают в силу ограничения относительно платежей в Премиум магазине. В RU-регионе будут доступны только методы оплаты для игроков из Российской Федерации или Республики Беларусь. Для игроков из других стран будет доступна возможность оплаты только в EU-регионе», — говорится в официальном сообщении разработчиков.

Перенос аккаунтов скажется на платежах, но не затронет игровой прогресс. Отмечается, что СНГ-кланы, желающие перейти в европейский регион, будут распущены автоматически, но их имущество, укрепрайон и ресурсы будут продублированы с техническим тегом и именем с возможностью бесплатно их изменить. При переходе в RU-сектор никаких действий не потребуется, даже данные для авторизации останутся прежними.

После ухода Wargaming из России и Беларуси компания передала поддержку Word of Tanks на этих рынках питерской студии Lesta Games. Клиент для России и Беларуси получит название «Мир танков», основной дизайн останется прежним.

Определиться с выбором региона пользователи смогут до октября 2022 года, точная дата пока не сообщается.

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