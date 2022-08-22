НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игроков Word of Tanks разделят на два региона

Источник:
Sibnet.ru
356 0
Buhd Word of Tanks
Фото: © Wargaming

Игра Word of Tanks в сентябре разделится на два региона — российский и европейский. В российский регион войдут Россия и Белоруссия, в европейский — остальные страны. Игрокам предложено выбрать зону для своих аккаунтов.

«В сентябре вступают в силу ограничения относительно платежей в Премиум магазине. В RU-регионе будут доступны только методы оплаты для игроков из Российской Федерации или Республики Беларусь. Для игроков из других стран будет доступна возможность оплаты только в EU-регионе», — говорится в официальном сообщении разработчиков.

Перенос аккаунтов скажется на платежах, но не затронет игровой прогресс. Отмечается, что СНГ-кланы, желающие перейти в европейский регион, будут распущены автоматически, но их имущество, укрепрайон и ресурсы будут продублированы с техническим тегом и именем с возможностью бесплатно их изменить. При переходе в RU-сектор никаких действий не потребуется, даже данные для авторизации останутся прежними.

Twitch и Discord предложили заблокировать

После ухода Wargaming из России и Беларуси компания передала поддержку Word of Tanks на этих рынках питерской студии Lesta Games. Клиент для России и Беларуси получит название «Мир танков», основной дизайн останется прежним. 

Определиться с выбором региона пользователи смогут до октября 2022 года, точная дата пока не сообщается.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Авторы игры «Смута» показали наработки
Хакер получил срок за читы для World of Tanks
Авторы видеоигры про Смуту объяснили свою пропажу
Тариф «Игровой» даст преимущества в онлайн‑играх
смотреть все
Игры #ММО
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Зеленский выдвинул России ультиматум
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин оценил убийство дочери Дугина
Зеленский выдвинул России ультиматум
ФСБ раскрыла убийство Дугиной
«Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
47
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
35
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20