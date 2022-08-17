Twitch и Discord предложили заблокировать

Руководитель Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Роскомнадзор заблокировать Twitch и Discord. По ее мнению, стриминг-сервис стал «рассадником дебилизма», а мессенджер превратился в площадку для координации информационной атаки на Россию.

Мизулина написала в своем телеграм-канале, что площадки популярны прежде всего у школьников, а преступники используют их как простую возможность для прямого взаимодействия с молодежью. Это могут быть не только мошенники, но и педофилы.

«Twitch вообще стал рассадником дебилизма и непотребного контента разного рода. Именно через эту платформу чаще всего идут трансляции треш-стримеров и других вырожденцев, вроде Даши Корейки», — написала Мизулина.

Депутаты предложили разблокировать Instagram

По мнению Мизулиной все правовые основания для блокировки площадки есть — она систематически нарушает российское законодательство, а родители геймеров будут рады, если Роскомнадзор закроет платформу.