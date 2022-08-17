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Twitch и Discord предложили заблокировать

Источник:
Sibnet.ru
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Клиент Twitch на iOS iPhoneX.
Фото: © Caspar Camille Rubin / Unsplash License

Руководитель Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Роскомнадзор заблокировать Twitch и Discord. По ее мнению, стриминг-сервис стал «рассадником дебилизма», а мессенджер превратился в площадку для координации информационной атаки на Россию.

Мизулина написала в своем телеграм-канале, что площадки популярны прежде всего у школьников, а преступники используют их как простую возможность для прямого взаимодействия с молодежью. Это могут быть не только мошенники, но и педофилы.

«Twitch вообще стал рассадником дебилизма и непотребного контента разного рода. Именно через эту платформу чаще всего идут трансляции треш-стримеров и других вырожденцев, вроде Даши Корейки», — написала Мизулина.

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По мнению Мизулиной все правовые основания для блокировки площадки есть — она систематически нарушает российское законодательство, а родители геймеров будут рады, если Роскомнадзор закроет платформу.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

d6w58vnowu

надо было показательно сбить...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.