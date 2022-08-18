Песня Джанет Джексон ломала жесткие диски компьютеров

Клип Джанет Джексон «Rhythm Nation» выводил из строя жесткие диски ноутбуков из-за резонанса звуковых частот и вибраций некоторых моделей винчестеров.

Разработчик Windows Рэймонд Чен поделился в блоге Microsoft историей, произошедшей еще во времена Windows XP. Один из сотрудников службы поддержки обратил внимание на то, что при воспроизведении клипа «Rhythm Nation» некоторые ноутбуки выходили из строя. При этом могли пострадать и другие компьютеры в помещении, не воспроизводившие песню.

«Они обнаружили нечто чрезвычайно странное: воспроизведение клипа на одном ноутбуке привело к сбою на ноутбуке, стоявшем рядом, хотя он не воспроизводил видео!», — написал Чен.

Как оказалось, звуковые волны клипа совпадали с естественными вибрациями жестких дисков, работающих со скоростью 5400 оборотов в минуту, и вступали с ними в резонанс, что и приводило к поломке.

Чтобы исправить ситуацию, разработчикам пришлось внести изменения в аудиокодек. Пользовательский фильтр находил и удалял нежелательные частоты. Это небольшое нововведение позволило спасти компьютеры от такой нетривиальной поломки.

Резонанс — физическое явление, возникающее при совпадении частот колебаний предметов. В естественных условиях может привести к разрушениям.

Например, солдатам запрещено пересекать мосты строевым шагом, так как его ритм способен раскачать конструкцию и, войдя в резонанс с ее колебаниями, привести к обрушению. История знает несколько подобных случаев.