«Ростех» представил скоростной мотосерф

Российские инженеры разработали мотосерф, оснащенный двигателем внутреннего сгорания. Он может развивать скорость до 55 км/ч, а запаса топлива хватит на час.

«Ростех» представил опытный образец мотосерфа на форуме «Армия-2022», он разработан специалистами челябинского радиозавода «Полет» холдинга «Росэлектроника». Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года.

Объем двигателя мотосерфа 100 кубических сантиметров, в движение его приводят водомет и волновой резонатор. Максимальная скорость доски 55 км/ч. Он может быстро ускоряться, совершать резкие маневры и даже подпрыгивать на волнах.

Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко сообщил, что мировой рынок спортивных досок для скоростного серфинга стремительно развивается и российского производителя есть шанс занять лидирующие позиции.

«Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В мотосерфе применяются российские комплектующие и материалы. В настоящее время ведется разработка электрической версии моторизированного серфа», — сообщил Сахненко.

Рыночная цена отечественного мотосерфа пока неизвестна. Первые образцы планируется выпустить в продажу уже весной 2023 года.