«Ростех» представил скоростной мотосерф

Российские инженеры разработали мотосерф, оснащенный двигателем внутреннего сгорания. Он может развивать скорость до 55 км/ч, а запаса топлива хватит на час.
«Ростех» представил опытный образец мотосерфа на форуме «Армия-2022», он разработан специалистами челябинского радиозавода «Полет» холдинга «Росэлектроника». Первые рыночные образцы планируется выпустить весной 2023 года.
Объем двигателя мотосерфа 100 кубических сантиметров, в движение его приводят водомет и волновой резонатор. Максимальная скорость доски 55 км/ч. Он может быстро ускоряться, совершать резкие маневры и даже подпрыгивать на волнах.
Генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко сообщил, что мировой рынок спортивных досок для скоростного серфинга стремительно развивается и российского производителя есть шанс занять лидирующие позиции.
«Наши инженеры создали продукт, который не уступает зарубежным образцам по основным техническим характеристикам и выигрывает конкуренцию по цене и стоимости владения. В мотосерфе применяются российские комплектующие и материалы. В настоящее время ведется разработка электрической версии моторизированного серфа», — сообщил Сахненко.
Рыночная цена отечественного мотосерфа пока неизвестна. Первые образцы планируется выпустить в продажу уже весной 2023 года.SIBNET.RU В TELEGRAM
Asd10Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...
mosquito__2010Вообще страх потеряли эти иркуты.
Asd10Какие сосиски из двадцати областей, воен?? Частную лавочку нашёл...))) В этом ты и прокалываешься, танкист...
Asd10Чудак. Не питается армия сосисками из двадцати областей. Ты и армия даже не рядом. А ваще, если поискать...