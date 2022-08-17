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Фадеев высказался о «предательнице» Наргиз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Продюсер Максим Фадеев ответил на вопрос поклонника: «Жалеет ли он, что писал песни для предателя Наргиз».

«Жалею ли я, что писал ей песни? Я жалею о том, что сейчас вижу, что происходит с ней. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют. Люди сами все видят», — ответил Фадеев в телеграм-канале.

Продюсер отметил, что в Наргиз было вложено много любви. Песни, которые она исполняла, были о настоящих человеческих чувствах, и люди ей верили.

«А теперь я не знаю. Теперь мы видим то, что видим», — завершил свой ответ Максим Фадеев.

Певица Наргиз работала в лейбле Malfa, но в 2018 году Фадеев разорвал контракт с певицей и запретил исполнять песни, которые писал для нее. Позднее Наргиз в интервью оскорбительно отзывалась о продюсере, называя его компанию сектой.

В мае этого года Наргиз не пустили в Россию и депортировали в Узбекистан, откуда она родом. По информации СМИ, причиной депортации могли послужить высказывания певицы о военной спецоперации.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

d6w58vnowu

надо было показательно сбить...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.