Фадеев высказался о «предательнице» Наргиз

Продюсер Максим Фадеев ответил на вопрос поклонника: «Жалеет ли он, что писал песни для предателя Наргиз».

«Жалею ли я, что писал ей песни? Я жалею о том, что сейчас вижу, что происходит с ней. Мне кажется, в данном случае слова ничего не сыграют. Люди сами все видят», — ответил Фадеев в телеграм-канале.

Продюсер отметил, что в Наргиз было вложено много любви. Песни, которые она исполняла, были о настоящих человеческих чувствах, и люди ей верили.

«А теперь я не знаю. Теперь мы видим то, что видим», — завершил свой ответ Максим Фадеев.

Певица Наргиз работала в лейбле Malfa, но в 2018 году Фадеев разорвал контракт с певицей и запретил исполнять песни, которые писал для нее. Позднее Наргиз в интервью оскорбительно отзывалась о продюсере, называя его компанию сектой.

В мае этого года Наргиз не пустили в Россию и депортировали в Узбекистан, откуда она родом. По информации СМИ, причиной депортации могли послужить высказывания певицы о военной спецоперации.