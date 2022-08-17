Четырехзвездочную гостиницу построят на Байкале

Компания «Талисман Соболиная» в турзоне «Ворота Байкала» построит современный гостиничный комплекс категории «4 звезды» на 93 номера, строительство начнут уже в следующем году, сообщает правительство Иркутской области.

Гостиничный комплекс категории с рестораном и СПА-салоном появится в Иркутской области. Стоимость проекта составляет 2,9 миллиарда рублей. Строительство планируется начать в 2023 году.

С приходом нового резидента объем привлеченных инвестиций всех проектов в ОЭЗ «Ворота Байкала» составит почти 17 миллиардов рублей.

Турзона «Ворота Байкала» расположена в Слюдянском районе Иркутской области. Она была создана в 2007 году. В нее входит в том числе город Байкальск. Якорным резидентом турзоны станет горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Это пока единственный резидент, у которого есть действующая инфраструктура.