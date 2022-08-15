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Назван главный признак слежки за смартфоном

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон на столе
Фото: © Lacie Slezak / Unsplash License

Если приложения требуют ненужные разрешения на доступ к камере и микрофону, а смартфон быстро разряжается, то это может быть признаком того, что устройство взломано и за пользователем следят злоумышленники.

Взломанный смартфон пользователя быстро разряжается, потому что шпионский софт интенсивно работает «в фоне», рассказал URA.RU хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Он отметил, что пользователям стоит быть внимательными при установке приложений и не давать им лишних разрешений.

«Многие пользователи, когда устанавливают приложения, они на все соглашаются и нажимают на все запросы "разрешить", чтобы приложение поскорее запустилось. Никто никогда не задумывается, зачем определенному приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу», — сообщил Вакулин. 

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Некоторые модели смартфонов позволяют выводить в панель состояния информацию об активности микрофона и камеры, что дает возможность узнать идет ли несанкционированное использование устройства. 

Существуют специальные приложения предоставляющие такую функцию или вовсе отключающие возможность записи при неиспользовании смартфона.

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