Миранчук забил гол в первом матче за «Торино»

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Торино» и стал одним из лучших игроков встречи.

Миранчук отличился голом на 45-й минуте матча первого тура чемпионата Италии, где «Торино» играл против «Монцы». Встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1.

WhoScored по итогам встречи дал оценку полузащитнику 7,1 балла. Миранчук попал в тройку лучших игроков матча.

«Торино» 10 августа арендовал у «Аталанты» 26-летнего россиянина до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах. Футболист присоединился к клубу из Бергамо в сентябре 2020 года.