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Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Torino FC

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступавший два года за итальянскую «Аталанту» стал игроком другого клуба — «Торино».

«Торино» объявил об аренде 26-летнего Миранчука у «Аталанты» 11 августа. У клуба будет право последующего выкупа трансфера россиянина за 12 миллионов евро. По информации «Матч ТВ», зарплата Миранчука в новой команде составит 1,5 миллиона евро.

«Я атакующий полузащитник, играю обычно справа и смещаюсь в центр, чтобы делать голевые передачи и забивать мячи. «Аталанта» и «Торино» играют в похожей манере, думаю, это мне поможет адаптироваться в команде», — цитирует Миранчука прессслужба «Торино».

Футболист рассказал, что выбрал номер 59, по под которым играл в «Локомотиве» и «Аталанте».

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году. Он провел за клуб из Бергамо 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. За сборную России Миранчук сыграл 41 встречу и забил шесть мячей.

«Торино» — один из самых успешных итальянских клубов. Основан в 1906 году. В сезоне 2021/22 занял 10 место в Серии А.

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Топ комментариев

PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...