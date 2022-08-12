Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино»

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступавший два года за итальянскую «Аталанту» стал игроком другого клуба — «Торино».

«Торино» объявил об аренде 26-летнего Миранчука у «Аталанты» 11 августа. У клуба будет право последующего выкупа трансфера россиянина за 12 миллионов евро. По информации «Матч ТВ», зарплата Миранчука в новой команде составит 1,5 миллиона евро.

«Я атакующий полузащитник, играю обычно справа и смещаюсь в центр, чтобы делать голевые передачи и забивать мячи. «Аталанта» и «Торино» играют в похожей манере, думаю, это мне поможет адаптироваться в команде», — цитирует Миранчука прессслужба «Торино».

Футболист рассказал, что выбрал номер 59, по под которым играл в «Локомотиве» и «Аталанте».

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году. Он провел за клуб из Бергамо 56 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. За сборную России Миранчук сыграл 41 встречу и забил шесть мячей.

«Торино» — один из самых успешных итальянских клубов. Основан в 1906 году. В сезоне 2021/22 занял 10 место в Серии А.