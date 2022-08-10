Число пострадавших в результате произошедших взрывов в поселке Новофедоровка в Сакском районе увеличилось до 13, один человек погиб, сообщается в телеграм-канале Минздрава Крыма в среду.

Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести и после оказания помощи были отпущены домой. Один пациент продолжает стационарное лечение. Человек, погибший в результате взрывов, был гражданским.

По данным Минобороны, во вторник в 15.20 мск на территории военного аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, но техника не пострадала. «Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — добавило ведомство.

Введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Подсчитывается ущерб.