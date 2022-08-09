НАВЕРХ

Украинский фигурист Петренко лишился госстипендии из-за шоу Навки

Источник:
Sibnet.ru
496 1
Фото: © vk.com/navka.show

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии украинского фигуриста, олимпийского чемпиона Виктора Петренко за участие в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек», сообщается на сайте главы государства.

Петренко выступил в российском шоу «Аленький цветочек» в июле, где исполнил роль отца Настеньки. За это он был исключен из Украинской федерации фигурного катания. Также фигурист «прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов», говорится в документе.

Государственная стипендия для олимпийских чемпионов в Украине составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособного населения, это почти 10 тысяч гривен (16 тысяч рублей).

Петренко выиграл золото Олимпиады-1992 в составе Объединенной команды (СНГ). Становился чемпионом мира (1992) и трижды чемпионом Европы (1990, 1991, 1994), также он бронзовый призер Олимпиады-1988. С 1995 года живет в США.

Еще по теме
Россия лишилась максимальных квот на ЧМ по фигурному катанию
Загитова сравнила себя с Шумахером
Медведева сравнила деньги и мотивацию фигуристов и футболистов
Фигурист Юдзюру Ханю завершил карьеру
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Стала известна причина удаления канала Гоблина с Youtube
33
Запорожье объявило референдум по воссоединению с Россией
30
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
23
Кремль назвал Францию недружественным государством
23
США начали искать замену Зеленскому