Украинский фигурист Петренко лишился госстипендии из-за шоу Навки

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии украинского фигуриста, олимпийского чемпиона Виктора Петренко за участие в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки «Аленький цветочек», сообщается на сайте главы государства.

Петренко выступил в российском шоу «Аленький цветочек» в июле, где исполнил роль отца Настеньки. За это он был исключен из Украинской федерации фигурного катания. Также фигурист «прекратил участие в учебно-тренировочном процессе, подготовке спортсменов», говорится в документе.

Государственная стипендия для олимпийских чемпионов в Украине составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособного населения, это почти 10 тысяч гривен (16 тысяч рублей).

Петренко выиграл золото Олимпиады-1992 в составе Объединенной команды (СНГ). Становился чемпионом мира (1992) и трижды чемпионом Европы (1990, 1991, 1994), также он бронзовый призер Олимпиады-1988. С 1995 года живет в США.